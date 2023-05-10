Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı
ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 125. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı izle! şeklinde araştırıyor.
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 125. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM ÖZETİ
Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır. İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir? Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?
Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır. Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır? Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir.