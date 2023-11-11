MasterChef Türkiye'nin Yeni Konuğu! MasterChef Türkiye'ye Konuk Olan Pasta Şefi Antonio Bachour Kimdir?

Masterchef tüm heyecanı ile devam ediyor. Zaman zaman konukların davet edildiği yarışma programına bu kez de pasta şefi Antonio Bachour konuk oluyor. 11 Kasım 2023 Cumartesi akşamı ekranlarda göreceğimiz Antonio Bachour'un kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular akıllara geliyor.