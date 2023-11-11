MasterChef Türkiye'nin Yeni Konuğu! MasterChef Türkiye'ye Konuk Olan Pasta Şefi Antonio Bachour Kimdir?
Antonio Bachour, MasterChef Türkiye'ye konuk olarak geliyor. Pasta şefi olan Antonio Bachour'un kim olduğu, nerede yaşadığı ve kaç yaşında olduğu ise merak edilen konular arasında. İşte Pasta şefi Antonio Bachour hakkında merak ettiğiniz her şeyin cevabı sizlerle...
Masterchef tüm heyecanı ile devam ediyor. Zaman zaman konukların davet edildiği yarışma programına bu kez de pasta şefi Antonio Bachour konuk oluyor. 11 Kasım 2023 Cumartesi akşamı ekranlarda göreceğimiz Antonio Bachour'un kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular akıllara geliyor.
ANTONİO BACHOUR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Antonio Bachour, 1975'te doğmuştur. Porto Rikolu bir pasta şefi olan Bachour, 2011 yılında Amerika'nın en iyi pasta şefi seçildi ve ardından 2011 ödülüne aday gösterildi. Antonio Bachour daha sonra Pişirme ve Pastacılık Yenilikçisi dalında 2012 Zest Ödülü'nü kazandı. Zagat onu "şekerleme ustası" olarak tanımladı.
Johnson & Wales Üniversitesi'nden mezun olan Bachour, Valrhona aşçılık okulunda da eğitim almıştır.
Bachour, 2013 ABD Pastacılık Yarışması'nda ve Chicago Restoran Pastacılık Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yaptı ve James Beard Vakfı tarafından düzenlenen 2013 James Beard Dostları yemeğinde konuk şef olarak görev yaptı.
Aynı zamanda Antonio Bachour'un ilk yemek kitabı 2013 yılında yayımlandı.