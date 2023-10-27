Müge Anlı Programına Damga Vuran Nevrigül Alan Cinayetinde! Kız Kardeşi Nazmiye Alan Gözaltına Alındı

Bursa'da cesedi zeytinlikte bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın eki eşi Remzi'ye ve kız kardeşi Nazmiye uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yakalandı. Cinayet için Emniyet güçleri bugün toplamda 7 gözaltı gerçekleştirdi.

Müge Anlı Programına Damga Vuran Nevrigül Alan Cinayetinde! Kız Kardeşi Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Müge Anlı Programına Damga Vuran Nevrigül Alan Cinayetinde!
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Müge Anlı Programına damga vuran Nevrigül Alan cinayetinde son dakika! Kız kardeşi ve eski eşi tutuklandı! Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte cesedi bulunan kadının eski eşi ve kardeşi uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de zeytinlikte cesedi bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül A'nın, bir televizyon programına katılan kardeşi Nazmiye T. ile eski eşi Remzi A, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalandı. Gemlik Emniyet müdürlüğü bu sabah 5 kişiyi daha gözaltına almıştı. 

Müge Anlı Programına Damga Vuran Nevrigül Alan Cinayetinde!

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gemlik ilçesinde 2 Eylül'den beri haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül A'ın cesedi 18 Ekim'de bir zeytinlikte bulunmuştu. Nevrigül A'nın yakınları ölümün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına katılmıştı.

Nazmiye Alan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı Programda Çıldırttı! Güvenlik Görevlisine Bile Mesaj Atan Nazmiye Alan Kimdir?Müge Anlı'yı Programda Çıldırttı! Güvenlik Görevlisine Bile Mesaj Atan Nazmiye Alan Kimdir?Medya
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