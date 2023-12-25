Müge Anlı'da Tüyleri Diken Diken Cinayet! Ceset Göl Kenarında Bulundu
Müge Anlı'da günlerdir aranan Mustafa Hakkulu'nun cesedi göl kenarında bulundu. 12 gündür kayıp olan Mustafa'nın cinayete kurban gittiği öğrenildi. İşte Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinin detayları...
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ATV ekranlarında izlenen Müge Anlı programında 12 gündür kayıp olan Mustafa Hakkulu, Adana'da göl kenarında cesedi bulundu. İlk olarak günlerdir aranan Mustafa Hakkulu'nun eşi Bengül Güvenç'ün eşinden şüphelendi.
Müge Anlı'da Tüyleri Diken Diken Cinayet! Ceset Göl Kenarında Bulundu
Canlı yayına bağlanan Bengül, suçlu olmadığını belirtti. Ancak şüpheli açıklamalar kimseyi ikna etmedi.
Canlı yayında aile sürekli olarak eşi Bengül'ü suçlarken Müge Anlı ekibi Mustafa'nın cesedi buldu.
Ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülen Mustafa'nın 150 bin TL ile kaybolan parası akıllara arkadaşlarını getirdi.