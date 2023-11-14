Müge Anlı'daki Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu? Nazmiye Tutaner Nerede?
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına damga vuran en korkunç cinayetlerden biri olan Nevrigül Alan'ın cinayeti halen araştırılıyor. Kaybolmasından 46 gün sonra ağaca asılı bir halde bulunana genç kadının kız kardeşi Nazmiye ise Türkiye gündemine damga vurmuştu. Peki en oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında işlenen konulardan biri olan Nevrigül Alan cinayeti neden yarım bırakıldı?
Şüpheli listesinde yer alan ve ablasının en son konuştuğu kişilerle ilişkisi olan Nazmiye ise ortalıktan kaybolması merak konusu oldu.
Bursa'da yaşanan cinayet mi intihar mı? sorunun havada kaldığı Nevrigül cinayeti ile ilgili Müge Anlı, kız kardeşi Nazmiye'yi ablukaya alsa da katiller ortaya çıkmadı.
Ailenin şüphelendiği kişiler her ne kadar sorgulansa da bir sonuca varılmayan Nevrigül olayında Nazmiye adeta sosyal medyada gündem oldu.