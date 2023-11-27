Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi! Kayıp Kadın Fadime'nin Paylaşımları Dikkat Çekti
Atv ekranlarında yer alan ve reyting rekortmeni olan Müge Anlı, bugün kayıp olaylarında birinde konusu geçen Dilan Polat'ı eleştirdi. Müge Anlı kayıp Fadime ve Dilan Polat arasındaki bağlantıya da öfkelendi.
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Müge Anlı bugün kayıp Fadime'yi ararken ailesinin gösterdiği son sosyal medya paylaşımlarını yayınladı.
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi! Kayıp Kadın Fadime'nin Paylaşımları Dikkat Çekti
Aniden ortadan kaybolan Fadime Parlak için başvuran aile paylaşımlarda dikkat çekenleri Müge Anlı ile paylaştı.
Müge Anlı, Fadime Parlak'ın paylaşımlarında yer alan Dilan Polat'ın kim olduğunu bilmediğini ancak bu paylaşımların doğru olmadığının altını çizerek eleştirdi.
Lüks yaşamıyla sosyal medyada gündem olan ancak kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan aldığı değerli hediyeleri paylaşmasını Müge Anlı doğru bulmadı.