Netflix Terzi tüm bölümler full izle

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çağatay Ulusoy’un oynadığı Peyami ünlü bir terzidir. En yakın arkadaşı nişanlanmış ancak Peyami bu kızla hiç karşılaşmamıştır. Müstakbel gelin için gelinlik dikme işi de Peyami’ye düşer, ancak bu kız beklenmedik bir şekilde hayatına girince olanlar olur. Peyami’nin sırlarına bir yenisi daha eklenir.