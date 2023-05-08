Netflix Terzi tüm bölümler full izle
Çağatay Ulusoy’un başrolde Peyami karakterini canlandırdığı Netflix'te "Terzi" dizisi yayımlandı. Dizi, sosyal medyada oldukça popüler hale geldi. Peki, Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Terzi izleme linki...
Çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te yayımlandı.
TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Çağatay Ulusoy’un oynadığı Peyami ünlü bir terzidir. En yakın arkadaşı nişanlanmış ancak Peyami bu kızla hiç karşılaşmamıştır. Müstakbel gelin için gelinlik dikme işi de Peyami’ye düşer, ancak bu kız beklenmedik bir şekilde hayatına girince olanlar olur. Peyami’nin sırlarına bir yenisi daha eklenir.
2 Mayıs’ta Netflix’te yayımlanan dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Şirket; Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Atiye, Kağıttan Hayatlar, Yarına Tek Bilet ve Yalı Çapkını gibi ünlü dizi ve filmleriyle de tanınıyor.
TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya