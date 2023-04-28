Netflix Türkiye’nin en popüler dizileri açıklandı

3. BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?

Süre: 45dk

Tür: Dram , Gizem , Suç

Oyuncular: Melisa Sözen , Eylül Tumbar , Kubilay Tunçer , Birand Tunca , Enver Hüsrevoğlu

Yönetmen: Umut Aral

Senarist: Ertan Kurtulan

Yapımı: 2023 - Türkiye

1. Sezon

Bir anne ve küçük kızı Bambi firardadır, lüks otellerde kalıp, hareket halinde arkalarında cesetler bırakarak ilerlerler. Ancak lüks otellerin yerini köhne moteller almaya başladıkça gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar. Peri masalı, annesinin Bambi'ye söz verdiği gibi olmayacaktır. Av değil de avcı olabilirler mi?