Netflix Türkiye’nin en popüler dizileri açıklandı
Dijital yayın platformu Netflix, 17 Nisan – 23 Nisan tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri listeledi. Netflix Türkiye, her hafta olduğu gibi platformda en çok izlenen dizileri listeledi. Listede başı bu hafta "The Night Agent" çekerken onu 2. sırada "Obsession" izledi.
1. THE NİGHT AGENT
Orijinal İsmi: The Night Agent
Tür: Dram , Gizem
Oyuncular: Fola Akingbola , Enrique Murciano , Eve Harlow , Sarah Desjardins , Hong Chau
Yönetmen: Seth Gordon
Senarist: Shawn Ryan , Seth Fisher , Corey Deshon
Yapımı: 2023 - ABD
1. Sezon
Bir acil durum hattına bakan dikkatli bir FBI ajanı, bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray'daki bir köstebekle ilişkili ölümcül bir komplonun içinde bulur.
2. OBSESSİON
Orijinal İsmi: Damage
Tür: Dram , Gizem
Oyuncular: Richard Armitage , Charlie Murphy (i) , Indira Varma , Rishi Shah , Pippa Bennett-Warner
Yönetmen: Glenn Leyburn , Lisa Barros D'sa
Senarist: Morgan Lloyd-Malcolm , Benji Walters
Yapımı: 2023 - İngiltere
Mini-Dizi
Londralı saygın bir cerrahın, oğlunun nişanlısıyla olan yasak ilişkisi zamanla erotik bir saplantıya dönüşürken hiçbirinin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.
3. BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?
Süre: 45dk
Tür: Dram , Gizem , Suç
Oyuncular: Melisa Sözen , Eylül Tumbar , Kubilay Tunçer , Birand Tunca , Enver Hüsrevoğlu
Yönetmen: Umut Aral
Senarist: Ertan Kurtulan
Yapımı: 2023 - Türkiye
1. Sezon
Bir anne ve küçük kızı Bambi firardadır, lüks otellerde kalıp, hareket halinde arkalarında cesetler bırakarak ilerlerler. Ancak lüks otellerin yerini köhne moteller almaya başladıkça gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar. Peri masalı, annesinin Bambi'ye söz verdiği gibi olmayacaktır. Av değil de avcı olabilirler mi?
4. THE DİPLOMAT
Orijinal İsmi: The Diplomat
Tür: Dram
Oyuncular: Keri Russell , Rufus Sewell , Pearl Mackie , Ali Ahn , Jess Chanliau
Yönetmen: Simon Cellan Jones , Liza Johnson
Senarist: Debora Cahn , Amanda Johnson-Zetterström , Peter Noah
Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere
1. Sezon
Kate Wyler, kariyerli bir diplomattır. Uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girer. Bu sürecin evliliği ve siyasi geleceği üzerinde tektonik etkileri olacaktır.