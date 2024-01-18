Netflix'i olanlar yandı! Yine zam geldi! Netflix'te paket fiyatları kaç TL oldu?
Netflix her gün binlerce kullanıcıya içerik sunan bir uygulama olarak rakipleri ile yarışmaya devam ediyor. 2024 yılına zamla giren Netflix'in aylık ücretlerinin kaç TL olduğu merak edilmektedir. Netflix'te aylık standart, temel ve özel plan kaç TL oldu?
Son Güncelleme:
Netflix dünya genelinde en çok izlenen platformlardan birisi. Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı bulunan Netflix devamlı olarak fiyatları ile gündem oluyor.
Kendine ait yapımları ya da çeşitli yapım şirketlerine ait film, dizi ve belgeselleri ile geniş bir yelpazede seyir imkanı sunan Netflix'in abonelik ücretlerine yine zam geldi.
Yeni ücretlerin kaç TL olduğu merak edilirken Netflix tarafından yeni ücretler duyuruldu.
Abonelik paketleri kullanılabilen ekran sayısına ve içerik indirme imkanlarına göre çeşitlenen Netflix'te üç farklı türde abonelik bulunuyor.