O Kız 23. bölüm canlı izle
KANAL D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi, her Çarşamba 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte O Kız son bölüm canlı izleme linki...
O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Hikayenin odağında olan Zeynep, pek çok genç kız gibi sosyal medya fenomeni olarak yaşadığı fakir hayatından kurtulmanın hayallerini kurmaktadır.
Ancak genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için çabalarken bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır. Zira babası Kadir, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun duygu ve zekasına sahiptir.
Kadir, elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir “Sınav” olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına.
Zeynep’in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.
O KIZ 23. BÖLÜM ÖZETİ
Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep’i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez.
İstanbul’da ise Kadir ve Zeynep’in (Kadir’le yaptıkları telefon konuşması sayesinde) çiftlikte olmaları İsmail ve Türkan’ı sarsar.
Diğer yanda Melek ve Sinan arasındaki gerilim tırmanırken Sitare kimse bir şey anlamadan araya girmek ve tansiyonu düşürmek zorunda kalır. Sinan’la yalnız kaldıkları an ise kendini Sinan’ın hedefinde bulur.