O Kız 23. bölüm canlı izle

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Hikayenin odağında olan Zeynep, pek çok genç kız gibi sosyal medya fenomeni olarak yaşadığı fakir hayatından kurtulmanın hayallerini kurmaktadır.

Ancak genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için çabalarken bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır. Zira babası Kadir, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun duygu ve zekasına sahiptir.

Kadir, elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir “Sınav” olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına.

Zeynep’in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.