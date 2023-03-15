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O Kız 24. bölüm

KANAL D'de yayınlanan O Kız, her Çarşamba 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte O Kız son bölüm izleme linki...

# O Kız # O Kız kanal d # O Kız fragman
Son Güncelleme:
O Kız 24. bölüm - Resim: 1 1 5

KANAL D ekranlarında her Çarşamba saat 20.00'de yayınlanan O Kız dizisi, yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "O Kız yeni bölüm canlı izle, O Kız yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte O Kız yeni bölüm fragmanı izleme linki...

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O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hikayenin odağında olan Zeynep, pek çok genç kız gibi sosyal medya fenomeni olarak yaşadığı fakir hayatından kurtulmanın hayallerini kurmaktadır.

Ancak genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için çabalarken bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır. Zira babası Kadir, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun duygu ve zekasına sahiptir.

Kadir, elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir “Sınav” olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına.

Zeynep’in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

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O KIZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Çiftlikte gerilim devam ediyor. Sinan, Zeynep’in karşısında, durumu nasıl açıklayabileceğine dair en ufak bir fikri olmadan bir şeyler gevelemeye çalışırken Zeynep’in yaşadığı şok yerini hızla öfkeye bırakıyor. Sinan, artık işin şakası kalmadığının farkındadır. Mecburen gözünü karartır. Bir anda, tamamen plansızca, orada ne yaptığını itiraf etmeye başlıyor.

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Sitare, Kadir’in koluna girmiş, ahırı yavaş yavaş arkalarında bırakıyorlar ama Sitare, onun kafasını dağıtmak için sahte bir enerjiyle konuşup dursa da Kadir durgun ve hala kendini tutamadan dönüp dönüp ahıra doğru bakıyor. Gençliğinden yaşadığı travmaları aklından çıkaramıyor. 