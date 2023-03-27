Ömer 10. bölüm
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer 10. yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 10. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer, Nisa’yı restoranda gören Tahir’in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze’yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.
Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze’den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.
Süreyya’ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer’in bir kez daha kendisi yerine Gamze’yi seçmesi Süreyya’nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.