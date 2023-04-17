Ömer 14. bölüm fragmanı

ÖMER 13. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Süreyya’nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir kararverir ve Erdal’la evlenmek için ilk adımı atar. Bu yakınlaşma Ömer için ise çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya’dan ayrılır. Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya’nın ailesini hem de Reşat ve Tahir’i çok öfkelendirir.