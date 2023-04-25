Ömer 15. bölüm fragmanı

ÖMER 14. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.

Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.