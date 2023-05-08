Ömer 17. bölüm fragmanı

ÖMER 16. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. Ömer’in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır.

Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar. Artık elinde Nisa’ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin’in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.