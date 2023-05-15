ÖMER 17. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze’yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. Gamze’nin Erdal’dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.

Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.