Ömer 18. bölüm
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 18. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 18. bölüm izle Star TV, Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek 18. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 18. BÖLÜM ÖZETİ
Karşısında Reşat ve Erdal’ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze’nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze’yi almak için Fatma’nın karşısına çıkar.
Hakan yüzünden sıkıntıları hiç bitmeyen Nisa, Fatma'nın onları evden çıkarmak istemesiyle başka büyük bir sorunla daha yüzleşmek zorunda kalır. Emine'nin ilişki yaşadığı kişinin Zerrin'in oğlu olduğunu öğrenmesiyse, birbirine en başından beri destek olan Nisa ve kızını karşı karşıya getirir.