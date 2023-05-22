ÖMER 18. BÖLÜM ÖZETİ

Karşısında Reşat ve Erdal’ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze’nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze’yi almak için Fatma’nın karşısına çıkar.

Hakan yüzünden sıkıntıları hiç bitmeyen Nisa, Fatma'nın onları evden çıkarmak istemesiyle başka büyük bir sorunla daha yüzleşmek zorunda kalır. Emine'nin ilişki yaşadığı kişinin Zerrin'in oğlu olduğunu öğrenmesiyse, birbirine en başından beri destek olan Nisa ve kızını karşı karşıya getirir.