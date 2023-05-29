Ömer 20. bölüm fragmanı

ÖMER 19. BÖLÜM ÖZETİ

Tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ömer, evlendiklerini söyleyerek Gamze ve Tuna'yı babasına emanet eder. Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda ortaya çıkan bu gerçek Reşat ve ailesi için şok etkisi yaratır. Ömer’in mahkeme sonucu herkes için bir dönüm noktası haline gelir.

Kocası yüzünden ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşan Nisa, kızının aşk yüzünden kendi yaptığı hataları yapmaması için ona baskı yapar. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirinden ayrılamayan Yaman ve Emine’yi kötü bir sürpriz beklemektedir.