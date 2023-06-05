Ömer 21. bölüm fragmanı
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 20. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 20. bölüm izle Star TV, Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 5 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek 20. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 20. BÖLÜM ÖZETİ
Haluk’un Ömer’in kapısına gelip Gamze’den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.
Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır.