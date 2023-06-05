Ömer 21. bölüm fragmanı

ÖMER 20. BÖLÜM ÖZETİ

Haluk’un Ömer’in kapısına gelip Gamze’den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır.