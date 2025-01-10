Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi!
Gazeteci Fuat Uğur, köşe yazısında oyunculuk sektörünü domine eden bir kadına atıfta bulundu. Söz konusu kişinin Ayşe Barım olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. Ulusal Kanal olarak tekelleşmeye tepki gösteren isimleri derledik...
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Gazeteci Fuat Uğur, köşe yazısında oyunculuk sektörünü domine eden bir kadına atıfta bulundu.
Söz konusu kişinin Ayşe Barım olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada gündem yarattı.
Bu tartışma, oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye dair eleştirileri yeniden alevlendirdi.
Pek çok oyuncu, sektördeki haksızlıkları dile getirerek bu duruma tepki gösterdi.
Ulusal Kanal olarak bu tepkileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Oyuncular, sektördeki tekelleşmenin yeni yeteneklerin önünü kapattığını ve sektörün çeşitliliğine zarar verdiğini ifade ediyor.
Ayşe Barım ise hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Tartışmanın sektörde nasıl bir yankı uyandıracağı merakla bekleniyor.
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