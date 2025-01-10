Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi!

Gazeteci Fuat Uğur, köşe yazısında oyunculuk sektörünü domine eden bir kadına atıfta bulundu. Söz konusu kişinin Ayşe Barım olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. Ulusal Kanal olarak tekelleşmeye tepki gösteren isimleri derledik...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 1

Gazeteci Fuat Uğur, köşe yazısında oyunculuk sektörünü domine eden bir kadına atıfta bulundu.

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 2

Söz konusu kişinin Ayşe Barım olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. 

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 3

Bu tartışma, oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye dair eleştirileri yeniden alevlendirdi. 

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 4

Pek çok oyuncu, sektördeki haksızlıkları dile getirerek bu duruma tepki gösterdi.

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 5

Ulusal Kanal olarak bu tepkileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyoruz.

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 6

Oyuncular, sektördeki tekelleşmenin yeni yeteneklerin önünü kapattığını ve sektörün çeşitliliğine zarar verdiğini ifade ediyor.

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 7

Ayşe Barım ise hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. 

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 8

Tartışmanın sektörde nasıl bir yankı uyandıracağı merakla bekleniyor.

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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 9
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 10
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 11
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 12
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 13
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 14
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 15
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 16
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 17
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Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi! - Resim: 18
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