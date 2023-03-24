SHOW TV CANLI yayın izle
SHOW TV ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler, izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte SHOW TV canlı yayın izle linki...
# show tv
SHOW TV, SHOW Radyo ile birlikte, 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun Simavi ve Erol Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayınına "Başka Bir Alem!" sloganıyla Fransa üzerinden başlamıştır.
SHOW TV NASIL İZLENİR?
• Frekans:12219,0 MHz
• Symbol Rate: 6.500 Msym/s
• FEC:3/4
• Pol: Yatay ( Horizontal )
Dijital ortamda dizi, film ve programları takip ederek kolayca yeni bölümlere ulaşabilir, en sevilen yapımların merakla izlenen bölümlerini canlı olarak seyredebilirsiniz. En güncel ve en yeni bölümleri takip etmek içi telefon, tablet ve PC’lerinizden canlı yayın HD izleme linkine tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz.