Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star’ın başlamasına çok az kaldı. Şampiyonluğu tamamen yarışmacıların belirleyeceği Survivor All Star 2024’ün konseptinde SMS olmayacak! Survivor All Star’a damga vuracak o isimler…
Her yıl birbirinden başarılı yarışmacıları bünyesinde bulunduran ve seyirciyi ekrana kilitleyen TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star yarışmacılarına ev sahipliği yapacak.
Yeni bir konseptle sezona başlayacak Survivor All Star 2024’de yarışmacılar kendi kaderlerini kendileri belirleyecek. SMS sisteminin olmayacağı ve performansın oldukça önemli olacağı Survivor All Star 2024’de birbirinden başarılı yarışmacılar yer alacak.
Sosyal medya hesaplarından kadroya dahil olan yarışmacıların isimlerini açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla sürpriz ismi açıkladı. İşte Survivor All Star 2024 yarışmacıları!
Nihat Altınkaya
Survivor’un eski kadrolarından olan ve 2012 Survivor şampiyonu Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu.