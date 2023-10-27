Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star’ın başlamasına çok az kaldı. Şampiyonluğu tamamen yarışmacıların belirleyeceği Survivor All Star 2024’ün konseptinde SMS olmayacak! Survivor All Star’a damga vuracak o isimler…

# Survivor All Star 2024 Yarışmacıları # Survivor All Star 2024
Editör: Selime Albayrak
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Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı! - Resim: 1

Her yıl birbirinden başarılı yarışmacıları bünyesinde bulunduran ve seyirciyi ekrana kilitleyen TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star yarışmacılarına ev sahipliği yapacak.

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Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı! - Resim: 2

Yeni bir konseptle sezona başlayacak Survivor All Star 2024’de yarışmacılar kendi kaderlerini kendileri belirleyecek. SMS sisteminin olmayacağı ve performansın oldukça önemli olacağı Survivor All Star 2024’de birbirinden başarılı yarışmacılar yer alacak.

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Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı! - Resim: 3

Sosyal medya hesaplarından kadroya dahil olan yarışmacıların isimlerini açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla sürpriz ismi açıkladı. İşte Survivor All Star 2024 yarışmacıları!

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Survivor All Star’ın Yeni Sürpriz Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, Yeni Yarışmacının Kim Olduğunu Açıkladı! - Resim: 4

Nihat Altınkaya

Survivor’un eski kadrolarından olan ve 2012 Survivor şampiyonu Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu.

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