Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı'dan sert sözler

SURVIVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

Acun Ilıcalı fragmanda; "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleriyle bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu.