Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı'dan sert sözler
Survivor yeni bölümü izleyicileri şoke etti. Yayınlanan bölümde Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye edileceği açıklandı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı ağır sözler sarf etti.
Survivor yeni bölümü izleyicileri şoke etti. Yayınlanan bölümde Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye edileceği açıklandı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı ağır sözler sarf etti. Ilıcalı, yarışmacının meşalesini almasına ve arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin vermeden diskalifiye edildiğini söyledi. Seyircilerin gözü "Survivor'da kim diskalifiye oldu?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...
Survivor'da bu sezonun en gerilim dolu anlarının yaşandığı bölümü yayınlandı. Survivor 65. bölümde diskalifiye şoku herkesi şaşırttı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın "O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleri damga vurdu. Peki, Survivor'da kim diskalifiye oldu? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi Survivor'da diskalifiye olan isim...
SURVIVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU
Acun Ilıcalı fragmanda; "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleriyle bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu.
SURVIVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?
Survivor'da hangi yarışmacının diskalifiye edildiği belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından adadan ayrılan isim Merve oldu.
Kaynak: haberturk.com