Taçsız Prenses 6. bölüm fragmanı izle

FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses yeni bölüm fragmanı izleme linki...

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Taçsız Prenses 6. bölüm fragmanı izle - Resim: 1 1 5

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 6. bölüm fragman izleme linki...

Taçsız Prenses 6. bölüm fragmanı izle - Resim: 2 2 5

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.

Taçsız Prenses 6. bölüm fragmanı izle - Resim: 3 3 5

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.

Taçsız Prenses 6. bölüm fragmanı izle - Resim: 4 4 5

YENİ BÖLÜM KONUSU

Masal yaptıklarını geri almaya çabalarken Yağmur yeni bir yol ayrımına gelir. Fuat, Evgin’den istediğini almak için bastırır. İştar kızının kalbini çalan öğretmenin kim olduğunu anlamak için kolları sıvar. 