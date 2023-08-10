Tan Taşçı trafik kazası geçirdi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl? Hastanedeki tedavisi ne durumda?

Türk pop müziğinin sevilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcının da içerisinde bulunduğu cip, Bucak-Antalya kara yolunda seyir halindeyken aynı istikametteki tırla çarpıştı.

Tan Taşçı'nın ekibiyle birlikte aracın içinde olduğu ve aracı menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan'ın kullandığı öğrenildi.

TAN TAŞÇI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından, Tan Taşçı'nın hayranları, başarılı şarkıcının sağlık durumunu merak etmeye başladı.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tan Taşçı'nın tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ecmel Kayahan ve Mahmut Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.