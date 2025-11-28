Taşacak Bu Deniz 8. bölüm izle: Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in yeni bölümünde neler olacak? İşte bölüm özeti ve canlı izleme ekranı...
Esme ile Adil’in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme’nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme’ye Adil’le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni’nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir.
Adil harekete geçer. Esme’nin babasının Esme’yi atmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince, Esme’nin de hesabını sorar. Hicran’ı o uçurumun kenarına götürür ve Şerif’in Eleni’yi öldürmeye çalıştığını Şirin Furtuna’nın duymasını sağlar. Kan hakkı olarak da Şirin’den üç ağır bedel ister: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm Furtuna Ailesi’nin Çakır’la Akça’nın evleneceği Koçari düğününde hazır bulunması…
Esme herkesi şok ederek Şerif’i boşayacağını açıklayıp Furtuna Konağı’nı terk eder. Hiç ummadığı bu boşanma kararı, Adil’i fena sarsar. Şerif, Esme’ye iki gün süre vererek dönmezse kan akacağını söyler. Esme Şerif’in tehdidine boyun eğmemekte kararlıdır ama bu karar, büyük bir savaşın başlamasına yol açacaktır. Öte yanda, Şirin Furtuna ise bu savaşı bitirmek için iki aile arasında evlilik yapmayı teklif eder ve Fadime’yi ister.
Oruç Sevcan’la nikah günü alır ve Sevcan, Eleni’yi düğünlerine davet eder. Aşktan yana büyük bir darbe alan Eleni, tüm gücünü Esme ile Adil’in aşkına adar. İkisini birbirlerine yaklaştırmak için her şeyi yapar. Restoranlarda ikisi yalnız kalsın diye planlar yapmaktan tut da Esme’yi Koçari konağına getirip horon öğrenmeye kadar…
Birlikte yaşadıkları ve Adil’in düğünde açıklayacakları, üçünün arasındaki bağın daha da çok güçlenmesine sebep olur. Ama Eleni, Esme’nin acısına bir türlü çare bulamayınca, uçağa binmek üzereyken Adil’e Esme’nin toprağa gömdüğü büyük sırrı açıklar: Toprakta yatan sır, Adil ve Esme’nin kızı Aleyna’dır. Adil bu gerçekle yıkılırken, Eleni ardında büyüyen bir fırtına bırakır. Eleni’den helallik almayı başaramayan Oruç ise Eleni’nin gidişini uzaktan, yapayalnız ve çaresizce izleyerek kahrolur.