Taşacak Bu Deniz 8. bölüm izle: Yeni bölümde neler olacak?

Esme ile Adil’in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme’nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme’ye Adil’le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni’nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir.