Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 6. bölüm yayınlanacak mı, TRT 1 akışında göründü mü?
Taşacak Bu Deniz’in 6. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Yeni bölümünde Eleni'nin gerçek annesi ortaya çıkacaktır. 6. bölüm ile bu akşam ekrana gelmesi beklenen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu akşam TRT 1 ekranında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz 6. yeni bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ekrana gelmeyecek mi sorularının yanıtları dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dizinin yayımlanan 6. bölüm fragmanında yeni bölümün 14 Kasım Cuma akşamı ekrana geleceği belirtilmişti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Hayallerinin Peşinde
06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır
07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kanatlarını Aç | Yabancı Sinema
15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.50 Taşacak Bu Deniz
Taşacak Bu Deniz TRT 1 kanal yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyor ancak yaşanan şehit haberleri sebebiyle dizinin tekrar bölümü ile ekrana gelme ihtimali de bulunuyor.
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C130 kargo uçağında 20 askerimizin şehit olması nedeniyle dizilerin tekrar bölümüyle ekrana gelme ihtimali bulunuyor.