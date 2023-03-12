Teşkilat 67. bölüm canlı izle

TEŞKİLAT 67. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra’nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide’nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur. Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer’in Zehra’yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.