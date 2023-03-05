Teşkilat 67. bölüm fragmanı izle

TEŞKİLAT 66. BÖLÜM ÖZETİ

David Hartley’e gelen notun Hasan Atmaca tarafından gönderildiğini öğrenen Ömer’in kafası iyice karışırken Sacide’yle de sert bir tartışma yaşar. Savunma sanayisine yönelik tehditin devam ettiğini öğrenen ekip ise Hartley’in sıradaki hamlesini durdurmak için yola koyulur! Hartley, bir yandan planına adım adım devam ederken diğer yandan Hasan Atmaca’ya doğru ilerler. Hartley’le olan hesabını kapatmak için and içen Efkar, kurduğu planına devam ederken Ömer ve ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.