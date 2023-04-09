Teşkilat 71. bölüm

TEŞKİLAT 71. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Zehra, kendilerini bu hale getiren düşmanla karşı karşıyadır. Zehra, aradığı tüm cevapların Siyah İnci’de olduğunu öğrenir. Ömer’in Zehra’dan sakladığı gerçeğin ise ortaya çıkmasına ramak kalmıştır. Sacide’nin yası devam ederken Efkar ve Korkut’un istihbarattaki ilk işleri, onları bir kesişmeye doğru sürükleyecektir. Hartley, planlarını hızlandırmak için büyük kozunu öne sürer. Tehditin kaynağını öğrenen ekip ise imkansız bir görev için sahaya iner. Zehra’nın aradığı cevaplarla yüzleşmesi ise Ömer’le arasındaki saklı kalan sırrı artık açığa çıkaracaktır…