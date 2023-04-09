Teşkilat 71. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 71. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat 71.bölüm...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 71. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 71. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer ve Zehra, kendilerini bu hale getiren düşmanla karşı karşıyadır. Zehra, aradığı tüm cevapların Siyah İnci’de olduğunu öğrenir. Ömer’in Zehra’dan sakladığı gerçeğin ise ortaya çıkmasına ramak kalmıştır. Sacide’nin yası devam ederken Efkar ve Korkut’un istihbarattaki ilk işleri, onları bir kesişmeye doğru sürükleyecektir. Hartley, planlarını hızlandırmak için büyük kozunu öne sürer. Tehditin kaynağını öğrenen ekip ise imkansız bir görev için sahaya iner. Zehra’nın aradığı cevaplarla yüzleşmesi ise Ömer’le arasındaki saklı kalan sırrı artık açığa çıkaracaktır…