Teşkilat 74. bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 73. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci’yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci’nin intikam hırsını körükler. Namlunun ucunda olan Korkut’un ise Helen’e sunacağı teklif safları değiştirecektir. Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…