Teşkilat 77. bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 76. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley’in yıllarca saklı kalan sırrı açığa çıkarması üzerine Ömer hayatının şoku ile karşı karşıya kalır. Hartley, Hasan Atmaca’yı vatan haini bir intihar bombacısı olarak göstererek babadan ve oğuldan geçmişin intikamını almak için bu sinsi yollara başvurur. Ekip, bombalı saldırıyı engellemek için saniyelerle yarışmak zorundadır. Yıllarca beklenen an gelmişken Ömer ve Hasan Atmaca’nın baba-oğul yüzleşmesi duygusal bir fedakarlıkla sonuçlanacaktır. Geçmişin gelecekte yarattığı etki, hiç olmadığı kadar çarpıcı sonuçlar doğuracaktır…