Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü?
Atv ekranlarının en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2 aydır çözülmeyen Nevrigül Alan'ın cinayetine dair gelişmeler nefes kesti. Tüm Türkiye'yi ekranlara kitleyen cinayet davasında kız kardeş kıskançlığı ortaya çıktı.
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Kaybolduktan 47 gün sonra Bursa'da bir zeytinlikte ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın önceleri intihar ettiği düşünülüyordu. Ancak Savcılık bunun cinayet olabileceğini söyledi.
Ailenin de şikayeti üzerine Müge Anlı'ya taşınan konu da aslında olayın gerçekten cinayet olduğu anlaşıldı. Ancak tüm olaylara hakim olan kız kardeş Nazmiye'nin sessizliği herkesi şüpheye sürdü.
Nevrigül'ün en yakın arkadaşı Betül ise günler sonra konuştu. Genç kadın Nevrigül'ün kendisini aradığını ve Doğan'ın kendisine zarar vereceğine dair olan konuşması ise davanın akışını değiştirdi.
Her olayın Doğan'a çıkması ise Müge Anlı'yı Nazmiye'ye götürdü. Nazmiye'nin inatla susması ise kafaları karıştırdı.