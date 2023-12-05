Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü?

Atv ekranlarının en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2 aydır çözülmeyen Nevrigül Alan'ın cinayetine dair gelişmeler nefes kesti. Tüm Türkiye'yi ekranlara kitleyen cinayet davasında kız kardeş kıskançlığı ortaya çıktı.

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Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü? - Resim: 1

Kaybolduktan 47 gün sonra Bursa'da bir zeytinlikte ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın önceleri intihar ettiği düşünülüyordu. Ancak Savcılık bunun cinayet olabileceğini söyledi. 

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Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü? - Resim: 2

Ailenin de şikayeti  üzerine Müge Anlı'ya taşınan konu da aslında olayın gerçekten cinayet olduğu anlaşıldı. Ancak tüm olaylara hakim olan kız kardeş Nazmiye'nin sessizliği herkesi şüpheye sürdü. 

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Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü? - Resim: 3

Nevrigül'ün en yakın arkadaşı Betül ise günler sonra konuştu. Genç kadın Nevrigül'ün kendisini aradığını ve Doğan'ın kendisine zarar vereceğine dair olan konuşması ise davanın akışını değiştirdi. 

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Tüm Türkiye'yi Ekrana Kitleyen Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı! Nazmiye Ablası Nevrigül'ü Öldürttü Mü? - Resim: 4

Her olayın Doğan'a çıkması ise Müge Anlı'yı Nazmiye'ye götürdü. Nazmiye'nin inatla susması ise kafaları karıştırdı. 

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