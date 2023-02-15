Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var? Türkiye Tek Yürek ortak yayınında hangi ünlüler olacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından devlet ve milletle birlikte Türkiye elele verdi. Bu kapsamda televizyon kanalları da ortak yayında büyük bir yardım kampanyası düzenleyecek. Peki Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var? Türkiye Tek Yürek ortak yayınında hangi ünlüler olacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yüzyılın afeti olarak adlandırılan depremlerin ardından yurt genelinde büyük bir yardım hareketi başlamış ve devlet ile millet elele vermişti. Bu kapsamda televizyon kanalları da 15 Şubat Çarşamba akşamı ortak yayınla "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla büyük bir yardım kampanyası düzenleyecek.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere şov dünyasının birçok star ismi bu akşam gerçekleşecek olan “Türkiye Tek Yürek” sloganlı “ortak yayın”da buluşacak. atv’nin TRT 1, FOX ve Disney Plus’ın Kanal 7, Star’ın tv8 ve Kanal D’nin Show TV ile eşleştiği yayın bu akşam saat 20.00’de başlıyor, sabaha kadar sürecek.
Nihat Hatipoğlu’nun Pelin Çift’le, Çağla Şıkel’in Tümer Doğru’yla, Nazlı Çelik’in Acun Ilıcalı’yla, Deniz Bayramoğlu’nun Didem Arslan Yılmaz’la beraber moderatörlük yapacağı yayında, ünlü dizi ve ekran yüzleri siyah ağırlıklı kıyafetlerle call center’ların başında oturup telefonla gelen yardımları toplayacak.
100 bin ve üstü yardım yapanların adı ekrana yazılırken, 500 bin TL ve üstü yardım yapanlar yayına bağlanacak. Her kanalın kendi saat diliminde kendi ünlü yüzleriyle yardım toplayacağı alfabetik sırayla adları yazılacak olan ekran yüzleri arasında şu isimler yer alıyor: