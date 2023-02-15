Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var? Türkiye Tek Yürek ortak yayınında hangi ünlüler olacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere şov dünyasının birçok star ismi bu akşam gerçekleşecek olan “Türkiye Tek Yürek” sloganlı “ortak yayın”da buluşacak. atv’nin TRT 1, FOX ve Disney Plus’ın Kanal 7, Star’ın tv8 ve Kanal D’nin Show TV ile eşleştiği yayın bu akşam saat 20.00’de başlıyor, sabaha kadar sürecek.