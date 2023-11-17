Türkiye'nin Gururu 'Haluk Bilginer'den Kötü Haber! Koronavirüs Mü Oldu?
Angelina Jolie ile kamera karşısına geçen ve yıllardır Türk Sinemasını Uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haluk Bilginer'den hayranlarını üzen kötü haber geldi.
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Maria filmi nedeniyle yoğun bir iş temposu olan Haluk Bilginer aynı zamanda Şahsiyet dizisi içinde uğraşıyordu.
Galalar toplantılar çekimler derken Haluk Bilginer, hastanelik oldu.
2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar "Kel Şarkıcı" oyununda bir araya gelecekti.
Ancak çekimler nedeniyle ertelenmişti. Tüm programını düzenlemeye çalışan Haluk Bilginer, Yunanistan'a gidip gelmekten yoruldu.