10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı! Bugün kanallarda ne var?
10 Mart 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Mart Cuma akşamı Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Ateş Kuşları gibi diziler ekranlara gelecek.
Televizyon izleyicileri 10 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 10 Mart Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
10 MART 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
08:00 M. Fatih Çıtlak Ile Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik
21:45 Mekanik
23:30 Camdaki Kız
02:00 Yerli Dizi
04:15 Kuzey Güney
05:45 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kıızlcık şerbeti
00:15 Aile
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Baba
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:30 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz