10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı! Bugün kanallarda ne var?

10 Mart 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Mart Cuma akşamı Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Ateş Kuşları gibi diziler ekranlara gelecek.

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10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? - Resim: 1 1 7

Televizyon izleyicileri 10 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 10 Mart Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? - Resim: 2 2 7

10 MART 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:00 M. Fatih Çıtlak Ile Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik

21:45 Mekanik

23:30 Camdaki Kız

02:00 Yerli Dizi

04:15 Kuzey Güney

05:45 Güneşi Beklerken

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kıızlcık şerbeti 

00:15 Aile

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:30 Baba

10 Mart 2023 Cuma TV yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? - Resim: 4 4 7

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:30 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz