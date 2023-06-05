Veda Mektubu 15. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 14. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 14. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 5 Haziran Pazartesi günü yeni ve 14. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 14. yeni bölümü...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM ÖZETİ
Mehmet’in tutuklanmasıyla tüm aile adliyeye gelir. Mehmet’i kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Alanur, Aslı’nın aklına bir kurt düşürür; ya evden biriyse tüm bunları yapan? Şimdi Aslı’nın aklı hem Mehmet’te hem de aile içindeki haini bulmaktadır…