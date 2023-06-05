Veda Mektubu 15. bölüm fragmanı

VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet’in tutuklanmasıyla tüm aile adliyeye gelir. Mehmet’i kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Alanur, Aslı’nın aklına bir kurt düşürür; ya evden biriyse tüm bunları yapan? Şimdi Aslı’nın aklı hem Mehmet’te hem de aile içindeki haini bulmaktadır…