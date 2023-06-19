Veda Mektubu 15. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 14. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 14. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 19 Haziran Pazartesi günü yeni ve 14. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 16. yeni bölümü...
Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu, ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı.
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de 16.bölümü yayınlancak.
VEDA MEKTUBU 16. BÖLÜM ÖZETİ
VEDA MEKTUBU 16. BÖLÜM ÖZETİ
Aslı ve Mehmet, karşılarında Seher'i görünce ne yapacaklarını bilemezler... Bu kadar şeyin yaşanmasının sebebi Seher midir? Yoksa bu da oyunun bir parçası mıdır? Aslı ve Mehmet, gerçeğin peşine düşerken birbirlerinden uzaklaşırlar çünkü Aslı gördüğüne inanırken Mehmet'in kalbi bunu reddediyordur.