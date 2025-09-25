Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle

Veliaht dizisinin 3. bölümü 20.00 itibarıyla başladı! Zülfikar’ın veliaht kararı, otogar ve mührün sırrı ile Timur’un gizemli geçmişi bizi bekliyor

Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle - Resim: 1

Timur’un kaderi değişiyor.

 2. bölümde Zülfikar, büyük bir sürpriz yaparak Timur’u veliaht ilan etti ve ona “Zafer” adını verdi. Bu karar, ailenin geleceğini değiştirecek. 

Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle - Resim: 2

Bu bölümde ise Zülfikar’ın bu hamlesi aile içindeki dengeleri daha da karıştıracak.

Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle - Resim: 3

“Gerçek Zafer kim?” sorusu giderek daha çok sorulurken, şimdi bu gizemin aydınlanıp aydınlanmayacağı heyecanla bekleniyor.

Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle - Resim: 4

CANLI İZLE

Veliaht 3. bölüm izle! Veliaht 3. bölüm reklamsız izle - Resim: 5

https://www.showtv.com.tr/ 

Veliaht show tv