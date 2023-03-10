Yalı Çapkını 23. bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Fuat ve Asuman’ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran’ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran’ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün’le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit’in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat’ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.