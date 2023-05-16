Yalı Çapkını 33. bölüm
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 33. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 33. bölümü 16 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 33. bölüm izleme linki..
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 33. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 33. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.