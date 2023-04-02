Yargı 60. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, "Yargı 60. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm izleme linki...
YARGI 59. BÖLÜM ÖZETİ
Ilgaz’ın sevdiklerine yapılan tehditleri bir an önce sonlandırmak için aldığı karar, onu büyük bir iftirayla karşı karşıya bırakmıştır. Ailesinin hayatını kurtarmıştır ancak şimdi de mesleği ve inandığı bütün değerler tehlikededir. Onu karalamak için ince ince döşenmiş yolların sonu acaba nereye çıkacaktır?
Başsavcı vekili olarak gelen Turgut Ali’nin karşısına hiç hesapta yokken en güvendiği savcılardan biri olan Ilgaz’ın dosyası gelmiştir. Ancak bu dosyaya bakmakla görevlendirilen ve oldukça ters biri olan Özcan savcı ile de ortak çalışmak zorundadır. Ilgaz’ın suçlu olduğuna dair teker teker ulaşılan delillerin sağlamlığı, aksini canla başla ispatlamaya çalışan Ceylin’e iki savcının da inanmasını imkânsız hale getirmektedir.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?