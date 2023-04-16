Yargı 62. bölüm fragmanı

YARGI 61. BÖLÜM ÖZETİ

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz’ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

Yekta’nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali’nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta’nın cephe değiştirmesi Ömer’in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer’in bir çıkış yolu daha vardır...