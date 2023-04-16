Yargı 62. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 61. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümü...
YARGI 61. BÖLÜM ÖZETİ
Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz’ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.
Yekta’nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali’nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta’nın cephe değiştirmesi Ömer’in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer’in bir çıkış yolu daha vardır...
Gençlerin Eyüp’ten, Ömer’e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?