Yargı 62. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 62. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 62. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 62. ve en son yayınlanan bölümü...
YARGI 62. BÖLÜM ÖZETİ
Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.
Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.
Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?