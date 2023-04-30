Yargı 63. bölüm fragmanı

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.

Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.