Yargı yeni sezon ilk bölüm ne zaman? İlk tanıtım yayınlandı! Tanıtım herkesi ağlattı, Ilgaz'a ne oldu?
Ceylin ve Ilgaz arasındaki hesaplaşma yürekleri yakacak. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın merakla beklenen üçüncü sezonu 24 Eylül’de başlıyor. Yeni sezondan yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz ve Ceylin arasındaki duygusal anlar izleyenleri şimdiden gözyaşlarına boğdu.
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.
Yargı'nın konusu büyük bir çatışma yaşayan ve karşı karşıya kalan bir savcı ve avukatının bu çatışmadan doğan aşkıdır. Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda mesleğini kendi kurallarına göre yapan, sınır tanımayan bir avukattır.
Dizi, 2022 yılında 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Dizi, En İyi Erkek Oyuncu (Kaan Urgancıoğlu), En İyi Kadın Oyuncu (Pınar Deniz), En İyi Senarist (Sema Ergenekon), En İyi Yönetmen ödüllerini kazanmıştır.
Peki Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz kimdir?