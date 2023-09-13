Yargı yeni sezon ilk bölüm ne zaman? İlk tanıtım yayınlandı! Tanıtım herkesi ağlattı, Ilgaz'a ne oldu?

Yargı'nın konusu büyük bir çatışma yaşayan ve karşı karşıya kalan bir savcı ve avukatının bu çatışmadan doğan aşkıdır. Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda mesleğini kendi kurallarına göre yapan, sınır tanımayan bir avukattır.