Yasak Elma 166. bölüm canlı izle

YASAK ELMA 166. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan’ın Yıldız’ı kazanmak için hayatından Julia’yı tamamen çıkarması, Julia’nın intikam planı yapmasına neden olur. Kardeşini de yanına alarak kusursuz bir plan yaparlar ama işler bekledikleri gibi gitmez. Yıldız ise Doğan’la barışma konusunda kararsızdır.