Yasak Elma 166. bölüm fragmanı izle
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi izleyici ile ekranlarda yerini aldı. Bu akşam 20.00'da Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı izleme linki...
FOX TV ekranlarında Pazartesi günü akşamları diziseverler ile buluşan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linki" şeklinde internette araştırma yapıyor. Peki, FOX TV ekranlarında sevilen dizi yayınlandı mı?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Pazartesi 20.00'da yayınlanacak olan Yasak Elma'nın bu akşamki Yasak Elma yeni bölüm full izle linki araştırılıyor. İşte, yeni bölüm linki...
YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.