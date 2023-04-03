Yasak Elma 171. bölüm fragmanı

Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız’ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan’ı denemeye karar verir.

FOX TV ekranlarında Pazartesi günü akşamları diziseverler ile buluşan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linki" şeklinde internette araştırma yapıyor. Peki, FOX TV ekranlarında sevilen dizi yayınlandı mı? Yasak Elma 170. bölüm yayınlanıyor mu?