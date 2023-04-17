Yasak Elma 173. bölüm fragmanı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi her Pazartesi gini izleyici ile buluşuyor. 17 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Yasak Elma'nın yeni bölümü başlıyor. Diziseverler, "Yasak Elma 172. bölüm canlı izle" şeklinde araştırmalara başladı. İşte Yasak Elma 173. bölüm fragmanı izleme linki...
FOX TV ekranlarında Pazartesi günü akşamları diziseverler ile buluşan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linki" şeklinde internette araştırma yapıyor. Peki, FOX TV ekranlarında sevilen dizi yayınlandı mı? Yasak Elma 172. bölüm yayınlanıyor mu?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Her Pazartesi 20.00'da yayınlanacak olan Yasak Elma'nın bu akşamki Yasak Elma yeni bölüm full izle linki araştırılıyor. İşte, yeni bölüm linki...
YASAK ELMA KONUSU
Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.
YASAK ELMA 172. BÖLÜM ÖZETİ
Caner Kumru’nun yaralarını sarmaya çalışırken, Ender Caner ve Kumru’yu hemen evlendirme derdine düşer. Yıldız ve Doğan’ın düğün hazırlıkları Julia’nın Doğan’a yaptığı şantajla gölgelenir…